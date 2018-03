Inwoners Oostkamp opnieuw gratis naar Superprestige 20 maart 2018

02u41 0

Op 28 oktober krijgen de inwoners van Oostkamp weer gratis toegang tot de Superprestige veldrijden op het domein van de Pyfferoens in Baliebrugge, bij Ruddervoorde. De gemeenteraad kende een toelage van 10.000 euro toe aan het organiserende Wijkcomité Sint-Godelieve. In ruil krijgen de inwoners net als vorig jaar gratis toegang. "Omwille van de uitstraling van het evenement wil de gemeente het ondersteunen", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). "De steun wordt nog belangrijker omdat de traditionele ondersteuning vanuit de provincie sinds dit jaar weggevallen is, omdat ze niet langer bevoegd zijn voor sport." (SDVO)