Inschrijven voor Gouden Merels

In de Week van de Vrijwilliger, begin maart, worden in Oostkamp opnieuw twee Gouden Merels uitgereikt: eentje voor Sportverdienste en eentje voor Sociale Inzet. Mensen die zich vrijwillig inzetten in de gemeente, kunnen zich uiterlijk op 31 januari kandidaat stellen. Een vakjury zal de twee laureaten kiezen. De inwoners zullen hun stem kunnen uitbrengen voor de publieksprijs. Inschrijven kan in OostCampus of via de website van de gemeente. (SDVO)