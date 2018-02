Infovergadering over aanleg derde en vierde spoor 14 februari 2018

De gemeente Oostkamp organiseert in samenwerking met Infrabel en de NMBS op 27 februari om 19.30 uur in de Valkaart een infovergadering omtrent de werken voor de aanleg van een 3de en 4de spoor.





Momenteel is Infrabel bezig met de bouw van de nieuwe spoorwegbrug langs de Moerbrugsestraat en binnenkort wordt gestart met de aanleg van de spoorbedding voor de twee nieuwe sporen en de herinrichting van de stationsomgeving. Op 16 februari wordt de Moerbrugsestraat 's nachts afgesloten voor het plaatsen van portieken om tijdelijke montagetorens weg te nemen. Van 16 maart tot en met 18 april zal de straat afgesloten zijn voor alle verkeer. (SDVO)