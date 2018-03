Infoavond voor mantelzorgers 16 maart 2018

In het WZC Ter Luchte in Ruddervoorde wordt dinsdagavond een infoavond georganiseerd rond mantelzorg. Mensen die zorgen voor hun (schoon)ouders en met vragen zitten, kunnen er vanaf 19.30 uur terecht. De avond wordt georganiseerd door vzw De Leuning en is gratis.





Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan nog tot en met maandag bij De Leuning op het nummer 050/27.75.30 of via deleuning@oostkamp.be. (SDVO)