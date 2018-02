Inbrekersbende komt voor in Gentse hof van beroep 08 februari 2018

02u34 0

Twee leden van een inbrekersbende die actief waren in Oost- en West-Vlaanderen kwamen woensdagochtend voor in het Gentse hof van beroep. Bestuurder Ani G. en zijn kompaan Emanuel D. bleken heel wat op hun kerfstok te hebben.





Zij kregen van de eerste rechter celstraffen van vijf en vier jaar, de procureur-generaal in beroep vind deze bestraffing gepast en vraagt de bevestiging. De bende werd verdacht van veertig woninginbraken en 23 inbraakpogingen. De zaak kwam aan het licht toen in 2016 een buurtbewoner twee mannen betrapte tijdens een woninginbraak in Oostkamp.





Een van hen, Alfred N., kon ter plaatse door de wijkagent ingerekend worden. Hij was ook bij zeven andere inbraken van begin december in Oost-Vlaanderen betrokken. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar in eerste aanleg. Zijn kompanen liepen in januari 2017 tegen de lamp toen hun wagen werd tegengehouden. De advocaten hopen op een mildere bestraffing voor hun cliënten, die hun spijt betuigden in het hof. Uitspraak volgt op 16 maart. (DJG)