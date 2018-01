Inbrekers roven kantine KSV leeg 27 januari 2018

03u46 0 Oostkamp Voetbalclub KSV Oostkamp heeft donderdagnacht inbrekers over de vloer gekregen. Ze roofden de kantine leeg en richtten binnen flink wat schade aan.

"Op het einde van de rit zullen we zeker met meer dan 10.000 euro kosten zitten", denkt secretaris Ivan Van Hulle. De daders betraden de terreinen via de Albrecht Rodenbachstraat, waar ze over de omheining klommen. Aan de zijkant van de kantine sloegen ze een raam stuk. "Binnen werden alle deuren opengebroken en is zowat alles verdwenen. De dieven namen onze versterker, televisie, draadloze micro en filmcamera mee. Ze laadden alle snoep in sporttassen die klaarstonden voor dit weekend en leegden de koelkast die vol zat met sportdrank. In totaal is er ook 10 kilo aan koffie gestolen."





Frituurolie

De inbrekers bleken ook echte vandalen te zijn. "Alle voetbalkleren die ze konden vinden, gooiden ze op de grond. Verder goten ze ook liters frituurolie uit over de vloer van de kantine en de aanpalende keuken", zucht de secretaris. "We zijn vandaag uren in de weer geweest om het vettige goedje te verwijderen. Vanavond (gisteren, red.) vindt er immers een nieuwjaarsreceptie plaats voor sponsors, dus alles moest op tijd klaar zijn." Voor eersteprovincialer KSV Oostkamp is de drieste inbraak een flinke tegenslag. "Het is als voetbalclub al niet makkelijk om te overleven en dan komen we zoiets tegen. Het wordt een kostelijke affaire om alles opnieuw aan te kopen en de schade te herstellen." De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar de inbraak. Het labo kwam gisteren ter plaatse om sporen op te nemen.





Van de daders is voorlopig nog geen spoor. (SDVO)