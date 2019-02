Inbrekers maken televisie buit bij woninginbraak in centrum van Hertsberge Siebe De Voogt

13 februari 2019

17u39 0 Oostkamp Inbrekers hebben dinsdagavond ingebroken in een woning in het centrum van Hertsberge. Ze maakten een televisietoestel buit.

De inbraak vond omstreeks 21.45 uur plaats in een huis langs de Toekomststraat. De daders begaven zich naar de achterzijde en slaagden erin de woning te betreden door een raam in te slaan. Ze doorzochten alle kamers en namen de vlucht met het televisietoestel. Het labo van de federale politie trok ter plaatse voor sporenonderzoek. De politie Het Houtsche voerde een buurtonderzoek uit, maar van de inbrekers is voorlopig geen spoor.