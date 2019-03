Inbrekers breken raam open om beperkte geldsom te stelen JHM

02 maart 2019

In de Wielewaalstraat in Steenbrugge nabij Oostkamp drongen inbrekers vrijdagavond een alleenstaande villa binnen via de achterkant. Ze maakten gebruik van de korte aanwezigheid van de bewoners om tussen 18.30 en 20.30 uur toe te slaan. Toen de bewoners thuis kwamen merkten ze dat er achteraan een raam was ingegooid en de dieven de woning hadden doorzocht. Ze gingen aan de haal met een beperkte geldsom. De brandweer ging het raam gaan dichtmaken. De politie startte een buurtonderzoek op om meer informatie in te winnen.