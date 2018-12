Inbraak op kerstavond, met behulp van ladder uit tuinhuis BBO

27 december 2018

19u03 0 Oostkamp Inbrekers hebben van kerstavond gebruik gemaakt om binnen te dringen in een villa in de Woestendreef bij Waardamme, een residentiële wijk. De dieven gingen aan de haal met een som cash geld.

Volgens de politie sloegen de daders toe op maandagavond tussen 18 en 19 uur. Ze begaven zich eerst naar het tuinhuis waar ze een ladder vonden. Met de ladder klommen de dieven op het terras van de eerste verdieping om daar het raam van de badkamer te forceren. De inbrekers doorzochten verschillende kasten en ontvreemdden een som cash geld. De politie ging ter plaatse en is een onderzoek gestart.

De avond voordien werd ook ingebroken in twee woningen in Zedelgem, enkele kilometers verderop. In de Kattestraat werden juwelen gestolen en in de Torhoutsesteenweg een som cash geld.