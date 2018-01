Inbraak onder carport 02u33 0

In de Sint-Elooisstraat in Ruddervoorde hebben dieven ingebroken in een auto die onder een carport stond. De eigenaars stelden gisterenochtend vast dat er enkele spullen uit de wagen waren verdwenen. Bovendien hebben de dieven ook lichte schade toegebracht aan de auto. De dieven zijn spoorloos. (JHM)