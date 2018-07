In het huwelijksbootje op de Gentse Feesten TE KLEINE TROUW NA VIER JAAR RUIMSCHOOTS GECOMPENSEERD SABINE VAN DAMME

17 juli 2018

02u34 0 Oostkamp Iedereen heeft recht op een tweede kans, dacht Benny Corneillie (40) uit Ruddervoorde toen hij zondagnacht een groot trouwfeest organiseerde op de Gentse Vlasmarkt. Vier jaar geleden trouwde hij 'in den duik' met Jasmijn Vandendriessche (38). Benny voelde zich daar schuldig over en maakte het ruimschoots goed.

Deze week waren ze 20 jaar samen. Benny en Jasmijn vormen samen een topteam, met een hectisch leven. Ze blijven daarom 'bewust kinderloos'. Maar aan romantiek mag het niet ontbreken. Daarom voelde Benny zich een beetje schuldig dat hij zijn Jasmijn niet het grote trouwfeest had gegeven waar ze stiekem van droomde. "Vier jaar geleden bleek dat het voordeliger zou zijn om getrouwd te zijn, als we wilden lenen voor onze verbouwingen", vertelt hij. "We zijn toen dus getrouwd, snel in 't stadhuis, in heel intieme kring, en met een etentje. Dat bleef een beetje knagen." Benny en Jasmijn wonen in Ruddervoorde, maar zijn drie keer per week in Gent omdat ze er aan paaldansen doen. Daarom hebben ze ook veel vrienden, onder hen ene Griet, die voor de animatie op de Vlasmarkt zorgt. "Daardoor wist ik dat er elk jaar een neptrouwfeest is op de Vlasmarkt", zegt Benny. "En zo rijpte het plan. Jasmijn wist helemaal van niks."





Op de knie

Zondagavond spraken ze met vrienden af om naar de Gentse Feesten te gaan. Plaats van afspraak was de Vrijdagmarkt, in het winkeltje Sweet P. "Dat is van een vriendin. Zij verkoopt onder meer trouwkledij. Het was dus niet raar dat we daar afspraken. Ik had Jasmijn eerder al zo ver gekregen dat ze daar een jurk zou passen voor een feest waar we later deze zomer naartoe moeten", lacht Benny. "Ze wist helemaal niet dat ze haar eigen trouwkleed aan het passen was. Haar jurk hadden we dus, schoenen had ik meegesmokkeld van thuis, en ik had een smoking gehuurd." Na een avondje rondstruinen op de Gentse Feesten lokte Benny het gezelschap richting Vlasmarkt. Daar hing een bord: 'Benny houdt van Jasmijn'. "En dan ben ik op mijn knie gegaan om haar te vragen of ze met mij wou trouwen, nog eens. En ze zei ja."





Les Lacs du Connemara

Het duo werd op de toren gezet voor een uitzinnig publiek. Iedereen zwaaide met 'iets' bij Les Lacs du Connemara. En de vrienden van Benny en Jasmijn, die mee in het complot zaten, maakten er een wild feest van. "We waren thuis om 6.30 uur", lacht Benny. "Dat klein trouwfeest, dat is nu wel goed gemaakt. Het was gewoon de max. Onvergetelijk. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk. En Jasmijn, zij is gelukkig."