IN BEELD: 650 leerlingen wandelen door het centrum van Oostkamp om aandacht te vragen voor het klimaat Siebe De Voogt

14 februari 2019

18u37 0 Oostkamp Zo’n 650 leerlingen van acht Oostkampse scholen hielden donderdagnamiddag hun eigen “klimaatwandeling” door het centrum van de gemeente. Elk had wel z’n eigen reden om aanwezig te zijn.

“1, 2, 3: het klimaat is ribbedebie.” Louise en Imke uit het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Sint-Pieter lieten er met hun spandoek geen twijfel over bestaan. Ook zij vinden dat er dringend iets moet gedaan worden voor het klimaat. “Onze toekomst is in gevaar”, vertellen ze. “Wij willen niet dood en ook de ijsberen mogen niet sterven. Het klimaat is kapot aan het gaan en dat willen we voorkomen.” Samen met zo’n 650 andere leerlingen trokken Louise en Imke rond 13.30 uur in stoet van het evenementenplein achter OostCampus naar het Sint-Pietersplein en terug. In totaal namen acht scholen deel aan de “klimaatwandeling”: de Freinetschool Klimop, de Vrije Basisschool Sint-Pieter, de Koning Boudewijnschool, Vrije Basisschool de Bosbes, Vrije Basisschool De Sprong, Vrije Basisschool de Vaart, Basisschool de Verwondering en de Middenschool Sint-Pieter.

Het initiatief kwam er op vraag van enkele leerlingen zelf. “Zij wilden naar aanleiding van de actualiteit graag een steentje bijdragen”, zegt Els Vande Ginste van de Sint-Pietersschool. “We vonden het met de deelnemende scholen, over de verschillende netten heen, belangrijk om even stil te staan bij het klimaat en de klimaatveranderingen. Het doel was vooral om iedereen bewust te maken zorg te dragen voor het milieu en om de kinderen aan de buitenwereld te laten tonen welke inspanningen ze doen.”