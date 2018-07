Huis onbewoonbaar na brand 09 juli 2018

In de Sint-Elooisstraat in Ruddervoorde is zaterdag rond 18 uur een zware brand uitgebroken in een woning. De bewoners waren niet thuis. Er ontstond meteen een hevige rookontwikkeling. Verschillende brandweerkorpsen kwamen ter plaatse en kregen de brand snel onder controle. Binnen is de schade wel groot. De woning werd onbewoonbaar verklaard. De bewoners zullen tijdelijk elders onderdak moeten zoeken.





Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De Sint-Elooisstraat was tijdens de bluswerken plaatselijk afgesloten. (MMB)