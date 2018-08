Honderden inwoners eren marathonkampioen 24 augustus 2018

Op het Gemeenteplein in Oostkamp hebben honderden inwoners gisteravond hun Europese marathonkampioen Koen Naert in de bloemetjes gezet. Zeker honderd recreatieve lopers vertrokken rond 18.30 uur aan de zijde van Naert bij hem thuis op de hoek van de Patersonstraat en Rivierstraat in Moerbrugge. Zo'n 2 kilometer verder werd de Europese kampioen door een erehaag ontvangen op het Gemeenteplein, waar hij op de pui van het oude gemeentehuis werd toegesproken door burgemeester Jan de Keyser (CD&V). Die kondigde aan dat Naert komend voorjaar zal benoemd worden tot 'Ambassadeur van de gemeente'. "Een hele eer", reageert Koen Naert. "Het is ongelooflijk hoe de Oostkampenaars mij steunen. Dit is een fantastische gemeente om in te wonen." (SDVO)