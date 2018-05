Historische hoeve Rietdam wordt polyvalente ruimte 09 mei 2018

02u34 0

De historische hoeve Rietdam in Oostkamp beschikt voortaan over een polyvalente ruimte waarin kleine evenementen kunnen georganiseerd worden. Inge Welvaert en haar man Hendrik Tanghe kochten de hoeve, waarover de eerste sporen al in 1302 zijn terug te vinden, 8 jaar geleden aan en gaven het een flinke opknapbeurt. "We wilden vooral de ziel van de hoeve bewaren", vertelt Inge, die zelf een speciale band heeft met het domein. "Ik speelde hier als kind al." Rondom de weilanden werden via het Regionaal Landschap Houtland boerenhagen aangeplant en een fruitboomgaard aangelegd. Inge en haar man verbouwden de binnenkant van de bijhorende woning en pakten vervolgens de bakstenen schuur aan. "De schuur stellen we nu gedeeltelijk open voor kleinschalige evenementen als familiefeesten, herdenkingen, vergaderingen of kleine beurzen. We richtten een polyvalente zaal in en stellen ook de voute ter beschikking. Aanpalend is er een bar met werkplaats voor een traiteur." Zaal Rietdam biedt plaats aan 64 personen. Voor staande evenementen is er ruimte voor 100 gasten. Meer info: www.zaalrietdam.be.





(SDVO)