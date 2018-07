Hinder langs Veldhoekstraat 11 juli 2018

Nog tot en met vrijdag zal er door werken plaatselijk verkeershinder zijn in de Veldhoekstraat in Waardamme, bij Oostkamp. Een aannemer moet er in opdracht van netbeheerder Elia een dringende herstelling uitvoeren aan de hoogspanningskabel ter hoogte van wijk De Vijvers. Tijdens de werken zal een deel van de rijbaan plaatselijk ingenomen worden door machines. Het verkeer moet er over één rijstrook met een plaatselijke voorrangsregeling. (SDVO)