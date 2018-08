Hinder in Legeweg door herstelling riooldeksels 25 augustus 2018

In de Legeweg in Moerbrugge worden volgende week zes verzakte riooldeksels hersteld. Een van de deksels ligt ter hoogte van de kerk, de andere bevinden zich ter hoogte van de Egelantierenstraat en Vogelwijk.





Voor de herstelling aan de kerk zal er weinig hinder zijn voor het verkeer. Voor de andere deksels worden tijdelijk verkeerslichten geplaatst aan het begin en eind van de werkzone en in de Egelantierenstraat en Merelstraat om het uitrijden veilig te laten verlopen.





In totaal wordt in Oostkamp een zestigtal riooldeksels hersteld, voor een totale kostprijs van 120.820 euro. Eerder waren al de Kortrijksestraat en Brugsestraat aan de beurt. (SDVO)