Hertetrappers houden 25ste mountainbiketocht 14 november 2018

De Hertetrappers uit Hertsberge organiseren op zaterdag 8 december hun 25ste mountainbiketocht 'Bossen van Vlaanderen'. Parcoursbouwer Ronny Thys tekende opnieuw een gevarieerd parcours uit over de mooiste padjes, bosdreven en zelfs privédomeinen in de omgeving.





Tientallen vrijwilligers staan klaar om de deelnemers een mooie fietservaring te bezorgen. Vertrekken kan vanaf 8 uur in zaal Bulscampvelt in Hertsberge. Deelnemers kunnen kiezen uit ritten van 26, 33, 38 of 45 kilometer en betalen daarvoor 5 euro. Met een vergunning kost deelnemen 3 euro.





Meer info op het gsm-nummer 0477/76.20.47 of www.hertetrappers.be. (SDVO)