Grootvader zwalpt dronken over de weg tijdens fietstochtje met z’n 4 kleinkinderen: “Hij vloog in de whisky om te kalmeren” Siebe De Voogt

12 maart 2019

14u22 1 Oostkamp Een 67-jarige grootvader uit Brugge heeft dinsdagmorgen drie maanden rijverbod, waarvan de helft met uitstel, gekregen voor dronken rijden. Tijdens een fietstochtje met z’n vier kleinkinderen zwalpte O.B. met 2,07 promille in z’n bloed over de weg.

Bruggeling O.B. (67) werd op 2 augustus vorig jaar rond 16 uur gespot langs de Westdijk in Moerbrugge door een joggende politieagent in burger. De man zag hoe de zestiger over de weg zwalpte met de kinderen, 8, 11 en 13 jaar oud, in z’n zog. Hij verwittigde meteen z’n collega’s die dienst hadden. Bij hun aankomst bleek de grootvader dronken te zijn. Hij viel tegen de grond, waarop zijn kleinkinderen in tranen uitbarstten. Volgens de politie waren de vier bang dat ze naar de gevangenis zouden moeten. Hun opa bleek na een ademanalyse 2,07 promille in z’n bloed te hebben. Zijn kleinkinderen verklaarden dat O.B. onderweg al eens tegen het asfalt smakte.

“Mijn cliënt had de week ervoor gezorgd voor zijn zieke moeder van 93 jaar oud”, pleitte de advocaat van de Bruggeling dinsdagmorgen in de politierechtbank. “Hij had daarna nog eens zijn vier kleinkinderen bij hem. Het werd mijn cliënt allemaal even teveel, waardoor hij whisky gedronken heeft om zich te kalmeren. Die dag was het bijzonder warm. De alcohol kwam dan ook hard aan. Mijn cliënt is beschaamd en heeft nadien zwaar onder z’n voeten gekregen van z’n twee dochters.” O.B. werd in 2004 en 2016 al eens veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol.

Het openbaar ministerie vorderde een alcoholslot voor de man, maar daar ging de politierechter uiteindelijk niet op in. De Bruggeling kreeg wel een geldboete van 3.200 euro, waarvan de helft met uitstel, en 3 maanden rijverbod. Daarvan moet hij eveneens de helft uitzweten. B. moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en slagen voor medische en psychologische proeven alvorens hij z’n rijbewijs kan terugkrijgen.