Grootvader (64) overlijdt op weg naar basketmatch van kleinzoon Aangereden op wandelafstand van sporthal Mathias Mariën

01 december 2018

16u36 0 Oostkamp Een 64-jarige man uit Wevelgem is in het ziekenhuis overleden nadat hij zaterdagmiddag aan de begraafplaats van Oostkamp werd opgeschept door een personenwagen. De grootvader was op weg naar een basketbalmatch van zijn kleinzoon in sportcentrum de Valkaart toen het fout liep. De 74-jarige aanrijder werd vermoedelijk onwel en raakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde even na 13 uur langs de Albrecht Rodenbachstraat in Oostkamp. Het 64-jarige slachtoffer had zich net geparkeerd op de parking van de plaatselijke begraafplaats. Net toen hij uitstapte en wou oversteken richting sporthal, werd de zestiger opgeschept door een aankomend voertuig. De 74-jarige bestuurder uit Oostkamp was even voordien wellicht onwel geworden en verloor de controle over zijn stuur. De voetganger werd aangereden en raakte levensgevaarlijk gewond. In de loop van de middag overleed de man aan zijn verwondingen. Ook de aanrijder, die pas meters verder tot stilstand kwam tegen enkele geparkeerde wagens, verkeert in levensgevaar. De politie sloot de baan urenlang af in afwachting van de komst van een verkeersdeskundige van het parket.

Match kleinzoon

Het 64-jarige slachtoffer was net op weg naar de basketbalwedstrijd van zijn kleinzoon - die bij Oostkamp speelt - toen het noodlot toesloeg. De tiener speelde de wedstrijd nog uit en kreeg het slechte nieuws achteraf te horen. Het verslag van de parketdeskundige zal de precieze omstandigheden van het ongeval moeten duidelijk maken. De politie regelde in afwachting het verkeer, waardoor de hinder relatief beperkt bleef.