Groot benefiet voor baby Jay na zeven operaties 07 april 2018

In Oostcampus langs de Siemenslaan in Oostkamp organiseren vrienden en familie van Jasmina Van Weydeveldt (23) uit Zeebrugge vandaag een groot benefiet ten voordele van haar zoontje Jay. Het negen maanden oude jongetje onderging sinds zijn geboorte al zeven levensnoodzakelijke operaties en zal de komende maanden nog verscheidene keren onder het mes moeten. Oorzaak daarvan zijn enkele inwendige afwijkingen. Op het benefiet is aan iedereen gedacht. 's Ochtends is er ontbijt, waarna er de hele dag door kinderanimatie staat gepland. 's Avonds volgt een groot spaghettifestijn. "Ik ben iedereen enorm dankbaar. Als moeder wil je alles doen om het leven van je kind te redden. Operaties of niet: ik blijf Jay natuurlijk even graag zien", zegt de jonge moeder. Alle info over het benefiet vind je op de Facebookpagina 'Steun Baby Jay'. (MMB)