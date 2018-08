Groen wil voor het eerst met volledige lijst naar kiezer 31 augustus 2018

Groen wil in Oostkamp voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor het eerst met een volledige lijst naar de kiezer trekken. Zoals reeds bekend wordt lijsttrekker Carol Cartigny. Zij krijgt op de tweede plaats steun van gemeenteraadslid Geert Vercruyce. "De tijd is rijp om ambitieus te zijn", zegt Cartigny. "We willen ons aantal zetels minstens verdubbelen naar twee. Daarom de keuze om in te zetten op een volle lijst. We kozen voor mensen van alle leeftijden en uit alle deelgemeenten. Momenteel zijn nog twee plaatsen onbezet. We zijn volop in gesprek met kandidaten."





Groen schuift in Oostkamp drie belangrijke punten naar voren. "Op vlak van mobiliteit moet het centrum verkeersveiliger worden. Fietsverbindingen tussen de gemeenten en de stad zijn daarbij prioritair. De natuur blijft een belangrijk punt. Die moet goed onderhouden en uitgebreid worden. Tot slot kiezen wij voor een meer doorgedreven vorm van inbreng van de burgers. Ga in overleg met hen en zorg voor wijkbudgetten." (SDVO)