Gratis feest voor vrijwilligers in zaal Riderfort 08 maart 2018

De gemeente viert donderdag alle vrijwilligers die actief zijn bij een vereniging of organisatie in Oostkamp. Iedereen kan vanaf 19 uur terecht in zaal Riderfort in Ruddervoorde voor een gezellige avond vol entertainment met een hapje en een drankje. Omdat de plaatsen beperkt zijn, wordt gevraagd op voorhand in te schrijven via vrijwilligers@oostkamp.be of op www.oostkamp.be. De toegang is gratis. (SDVO)