Gouden ringen gestolen 23 mei 2018

02u46 0

In de Olmenstraat in Moerbrugge hebben inbrekers drie gouden ringen gestolen uit een huis. Dat gebeurde afgelopen weekend, maar raakte pas bekend. De inbrekers openden het schuifraam van de slaapkamer op het gelijkvloers. Ze doorzochten alle slaapkamers en gingen aan de haal met de gouden ringen. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart. (SDVO)