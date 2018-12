Gouden Merels ruimen plaats voor nieuwe huldigingsprijs Siebe De Voogt

21 december 2018

Verdienstelijke Oostkampenaren zullen vanaf volgend jaar geen Gouden Merel meer kunnen krijgen. Die beloonden jarenlang inwoners voor hun inzet op sociaal vlak of op het vlak van sport, cultuur en jeugd. In 2019 roept de gemeente een nieuwe huldigingsprijs in het leven. “Met ons nieuw idee willen we de inzet van heel wat inwoners in nog meer uiteenlopende gebieden in de kijker zetten”, verduidelijkt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). Een concreet concept voor de nieuwe huldiging is er nog niet. Net als vorig jaar zet de gemeente op 22 februari ook alle vrijwilligers in de bloemetjes tijdens een groot vrijwilligersfeest. Niet toevallig vindt dat plaats in de Week van de Vrijwilliger.