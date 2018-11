Gewond na val met koersfiets 14 november 2018

Aan de rotonde Zuidwege in Zedelgem is maandagavond rond 18.45 uur een 23-jarige man uit Oostkamp ten val gekomen met zijn koersfiets. Hij verloor de controle over zijn stuur, toen hij vanuit de Ruddervoordsestraat richting Brugsestraat wilde rijden. De Oostkampenaar werd overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. (SDVO)