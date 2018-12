Gevaartsestraat onderbroken door aanleg van tunnel onder spoorweg Siebe De Voogt

30 december 2018

De Gevaartsestraat in Oostkamp zal vanaf 18 januari om 16 uur tot 23 januari om 15.30 uur plaatselijk volledig onderbroken zijn ter hoogte van de Bareelstraat. Een aannemer start er vanaf 12 januari met de aanleg van de nieuwe tunnel onder de spoorweg. Omdat het treinverkeer overdag niet steeds onderbroken kan worden, wordt er enkel ’s nachts gewerkt. De werken zullen volgens Infrabel voor de directe omwonenden geluidshinder met zich mee brengen. Op zaterdag 19 en zondag 20 januari zal ook het treinverkeer volledig stilliggen. De NMBS legt een vervangende treindienst in tussen Gent en Brugge. Op de stopplaatsen tussen beide steden wordt een vervangende busdienst voorzien. Meer info via www.infobuurtbewoners.be.