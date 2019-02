Gemeente wil fietsverbinding aanleggen tussen Fabiolalaan en Siemenslaan Siebe De Voogt

23 februari 2019

12u21 0 Oostkamp De gemeente Oostkamp wil een fietsverbinding realiseren tussen de Fabiolalaan en Siemenslaan. Het wil daarvoor een perceel met woning aankopen naast de snelwegbrug in de Kortrijksestraat. Doel van het project is een alternatief bieden voor de drukke Molenstraat.

Het gemeentebestuur wil naar eigen zeggen actief inzetten op extra fiets- en wandelverbindingen in Oostkamp. Bij de realisering van het woonproject De Wastine in de Fabiolalaan wordt een fietsverbinding voorzien tot aan de rotonde Kortrijksestraat/Siemenslaan. “De verbinding zal worden uitgevoerd in samenhang met de aanleg van de wijkontsluitingsweg”, verduidelijkt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “De fietsweg zal een ontbrekende schakel wegwerken in de fietsverbinding tussen Brugge en Oostkamp, omdat ze een veilig alternatief biedt voor de drukke Molenstraat.” De timing van de werken is nog niet gekend, maar om de fietsverbinding te realiseren wil de gemeente een perceel met woning op het adres Kortrijksestraat 174 aankopen. Er kon inmiddels een overeenkomst worden bereikt over een aankoopprijs van 212.500 euro, exclusief kosten. De onderhandse aankoopovereenkomst werd donderdag door de gemeenteraad vastgesteld. Een notaris zal instaan voor de opmaak en ondertekening van een authentieke akte.