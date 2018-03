Gemeente wil beroepsfotografen niet beconcurreren met pasfoto's 17 maart 2018

Raadslid Miguel Chevalier (8020 Blauw) heeft op de voorbije gemeenteraad een voorstel gelanceerd om inwoners van Oostkamp toe te laten om hun pasfoto's te laten nemen bij de gemeente.





"Bij het vernieuwen van de identiteitskaart zijn er bijzonder veel vereisten voor een goede pasfoto", verduidelijkt hij. "Zo mag er bijvoorbeeld niet gelachen worden en mag je niet in de lens kijken. Bij een beroepsfotograaf krijg je meteen vier foto's, terwijl je maar één nodig hebt. Waarom onze dienstverlening niet uitbreiden en zelf een toestel ter beschikking stellen, waarbij de inwoner meteen verzekerd is van een goeie foto?" Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) ketste het voorstel evenwel meteen af. "We hebben veel en goede beroepsfotografen in onze gemeente en willen hen dat klantencontact niet afnemen." (SDVO)