Gemeente vraagt mening van inwoners over wegenwerken in Baliebrugge Siebe De Voogt

19 december 2018

De gemeente Oostkamp heeft samen met Aquafin een project opgestart om riolerings- en wegenwerken uit te voeren in een aantal straten in de wijk Baliebrugge in deelgemeente Ruddervoorde. Het gaat om het deel van de Torhoutsestraat tussen de beek en het Baliebruggeplein, de Westkantstraat tussen huisnummer 12 en de gemeentegrens, de Vrijlatenstraat, de Polderstraat, de Vliegend Paardstraat, de Kaleshoekstraat, de Watermolenstraat, de Sasputstraat en Vannekensstraat. “We willen te weten komen hoe de huidige toestand van deze straten ervaren wordt en wat beter kan”, klinkt het. De inwoners kunnen hun voorstellen en bekommernissen indienen tot 13 januari via een formulier op de website van de gemeente. Samen met een studiebureau zal bekeken worden welke haalbaar zijn en welke niet. Nadien zal nog een informatievergadering georganiseerd worden voor de betrokken bewoners.