Gemeente organiseert openbare verkoop van oude materialen 30 maart 2018

De gemeente Oostkamp organiseert opnieuw een openbare veiling, waarop heel wat oud materiaal verkocht wordt. De verkoop wordt georganiseerd door het veilinghuis I&O Auctions en gebeurt online. De hoogste bieder wordt koper en er is geen minimum instelbedrag. Het lijstje met aangeboden producten is erg divers. Zo worden er achtergelaten fietsen en voertuigen verkocht die niet werden opgehaald tijdens de zes maanden bewaring. Verder kan er ook geboden worden op uit dienst genomen voertuigen, aanhangwagens, hakselaars en andere machines, kantoormeubilair, kasseien, oude kerstverlichting of magazijnproducten die uit het gamma genomen zijn. Op 10 april kunnen de goederen van 9 tot 10 uur bezichtigd worden in OostCampus of van 10.30 tot 12 uur in de Stationsstraat 150. Bieden kan nog tot dinsdag 17 april om 18 uur via de website www.io-auctions.com. De kopers kunnen hun aankoop vervolgens komen ophalen op donderdag 26 april van 9 tot 10 uur in OostCampus of van 11 tot 13 uur in de Stationsstraat 150. (SDVO)