Gemeente kiest voor paintballarena POP-UP KOMT IN OUDE GEBOUWEN NAAST POSTKANTOOR SIEBE DE VOOGT

07 september 2018

02u31 0 Oostkamp In de oude gebouwen naast het postkantoor in Oostkamp komt halfweg oktober wellicht een paintballarena. De gemeente koos in afwachting van de sloop voor het project van Bruggeling Jonas Valcke (31), die al vier jaar een pop-up-terrein heeft langs de Pathoekeweg in Brugge.

Oostkamp heeft er volgende maand wellicht een nieuwe attractie bij. De oude gebouwen naast het postkantoor in de Stationsstraat worden momenteel volledig omgebouwd tot een paintballarena door Bruggeling Jonas Valcke (31). De gemeente lanceerde in maart een oproep naar kandidaten om een creatieve pop-up te starten op de site die in totaal 1.900 vierkante meter groot is. De gebouwen stonden er nog zeker twee jaar leeg in afwachting van de sloop. Het voorstel van Jonas kwam als beste uit de bus.





Minstens twee jaar

"Ik heb al vier jaar lang een pop-uppaintballterrein langs de Pathoekeweg in Brugge", vertelt de man. "Daar kregen we toestemming om de arena slechts drie maanden per jaar te openen. Het was de investering bijna niet meer waard, dus schreef ik gemeentebesturen aan in een straal van tien kilometer om de mogelijkheden van een paintballzone op hun terrein af te toetsen. De oude gebouwen naast het postkantoor in Oostkamp bleken een prachtige locatie." Jonas kreeg toestemming om minstens twee jaar op de site te blijven. Hij hoopt zelf op langer. "Deze locatie biedt de mogelijkheid om ook in de winter te paintballen", zegt hij. "Buiten op de koer komt een kunstgrasveld waarop met pijl en boog kan geschoten worden. In de grote loods komt een paintballterrein voor volwassenen. De kleine wordt ingericht als paintballzone voor kinderen. Aanpalend aan de arena's zorgen we ook voor een grote bar in industriële stijl. Ik vond het belangrijk dat er voldoende ruimte werd voorzien voor eventuele kinderfeestjes, teambuildings of verjaardagsfeestjes. De locatie leent er zich perfect toe. Nu we zeker twee jaar op dit terrein kunnen blijven, schakelen we ook een niveautje hoger dan in Brugge. Het was de moeite waard om bijvoorbeeld meer te investeren in het interieur." Het college van burgemeester en schepenen kende Jonas eind vorige maand een omgevingsvergunning toe. Nog tot en met 27 september kunnen omwonenden beroep aantekenen tegen die beslissing. "Maar op dat vlak verwacht ik geen problemen", stelt de Bruggeling. "Ik hield al een buurtvergadering om m'n plannen toe te lichten. De omwonenden leken gerustgesteld. De hinder voor de omgeving zal miniem zijn."