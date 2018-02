Gemeente kant zich tegen windmolens aan klaverblad 24 februari 2018

02u43 0 Oostkamp De gemeente Oostkamp heeft negatief advies gegeven voor de bouw van twee windturbines tussen de Vliegweg en het klaverblad E40/E403.

Groenestroombedrijf Aspiravi wil twee molens van 150 meter hoog bouwen op het private domein van het bedrijf Timfrost. Het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning leverde 210 bezwaren en 11 opmerkingen op. "We zijn voorstander van alternatieve energie, maar vinden dat er in dit dossier te grote onzekerheden zijn over de mogelijke negatieve impact op de omgeving", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).





"Er was ook onduidelijkheid over de omvang en opstelling van het windpark. We moeten rekening houden met een cluster van vier windmolens en daarvoor kan beter een volledig milieu-effectenrapport worden opgemaakt. Bovendien heerst de bezorgdheid dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de uitbouw van nieuwe wijken langs de Fabiolalaan, op 500 meter van de inplanting." (SDVO)