Gemeente investeert meer dan 1 miljoen euro om wateroverlast in Kampveld te voorkomen: werken gaan volgende maand van start Siebe De Voogt

19 februari 2019

15u16 0 Oostkamp In de industriezone Kampveld in Oostkamp gaan op 11 maart ingrijpende werken van start om wateroverlast in de toekomst te vermijden. Het project zal zo’n anderhalf jaar duren. De gemeente investeert zelf uiteindelijk 1.087.000 euro.

Bij hevige waterval liepen in het verleden meerdere straten in de industriezone Kampveld in Oostkamp onder water. De overstromingen zorgden voor grote ergernis bij de omwonenden, maar wordt nu aangepakt. Op 11 maart gaan waterbeheersings- en rioleringswerken van start, waarvoor de gemeente samenwerkt met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Aquafin. Het project kost in totaal 1.430.000 euro, waarvan de gemeente zelf 1.087.000 euro investeert. De VMM legt een volwaardig dijkstelsel aan bij het industrieterrein. Daarbij komen onder de Kampveldstraat twee nieuwe bypasses om het overtollige regenwater efficiënter te doen wegstromen.

In de Papenvijversstraat wordt dan weer een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat regen- en afvalwater afzonderlijk worden afgevoerd. De Kampveldstraat en Papenvijversstraat worden ook plaatselijk opgehoogd, het wegdek wordt er plaatselijk vernieuwd en het dubbelrichtingsfietspad in de Kampveldstraat wordt ter hoogte van de firma Watteeuw doorgetrokken tot aan de wegversmalling. De werken zullen worden uitgevoerd in zes fases. In eerste instantie zal tussen 11 maart en half juni het stuk Kampveldstraat ten zuiden van de Nijverheidsstraat worden aangepakt. Het project moet tegen het bouwverlof van volgend jaar zijn afgerond. Meer info vindt u op de website van de gemeente Oostkamp.