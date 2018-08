Gemeente eert Koen Naert met loopstoet 17 augustus 2018

De gemeente Oostkamp zet donderdagavond zijn Europese marathonkampioen Koen Naert in de bloemetjes. De huldiging gaat om 18.30 uur van start met een trage loopstoet. Vanaf de woning van Naert op de hoek van de Patersonstraat en Rivierstraat in Moerbrugge gaat het richting Gemeenteplein in Oostkamp. De marathonloper zal daarbij geflankeerd worden door de leden van atletiekvereniging FLAC, maar ook andere lopers zijn meer dan welkom. De gemeente roept iedereen op om langs het parcours vlaggen buiten te hangen en een erehaag te vormen. Om 19 uur wordt de stoet verwacht op het Gemeenteplein, waar Naert een kwartier later op de pui van het oude gemeentehuis verschijnen. De huldiging wordt afgesloten met een receptie. (SDVO)