Geert Pyfferoen, man achter de Superprestige, neemt schepenambt op: "Schepen worden? Graag, maar cyclocross laat ik niet vallen"

Siebe De Voogt

04 januari 2019

Oostkamp Nieuw gezicht in het Oostkampse schepencollege is Geert Pyfferoen (59) uit de wijk Baliebrugge in Ruddervoorde. De man organiseert samen met zijn broer Wim al meer dan dertig jaar de Superprestige veldrijden op het domein in de Vrijgeweidestraat. "Vanuit die functie heb ik aardig wat bekendheid verworven bij de inwoners van Oostkamp. Misschien heeft dat tot mijn mooie stemmenaantal (891, nvdr) geleid."

Voor Geert was het zijn tweede deelname aan de verkiezingen. De voorbije zes jaar zetelde hij in de gemeenteraad. Nu krijgt hij de bevoegdheid Patrimonium. "Een job als schepen had ik niet verwacht. Ik werd achttien jaar geleden al eens gevraagd om deel te nemen aan de verkiezingen. Toen heb ik mijn vrouw naar voor geschoven, zes jaar later was mijn dochter aan de beurt. In 2012 heb ik uiteindelijk toegestemd, maar schepen worden was nooit mijn ambitie. Ik weet dan ook niet goed wat ik moet verwachten. Ik zal me moeten inwerken en daarna zie ik wel wat de toekomst brengt."

Naast de organisatie van de Superprestige werkt Geert ook als asfalteerder. Hij werkt sinds kort halftijds. "Anders valt dit niet te combineren. Ook aan de cyclocross gaat heel wat voorbereiding vooraf. Die laat ik niet vallen. Het wordt druk, maar ik ben er klaar voor." (SDVO)