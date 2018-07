Gaslek bij wegenwerken 14 juli 2018

02u43 0

Tijdens de werken in de Proosdijstraat in Hertsberge werd gisterenmorgen een gasleiding geraakt. Het lek werd snel gedicht door Eandis.





Voor de omgeving was er nooit gevaar. Een twintigtal bewoners uit de Proosdijstraat en Breeweg zaten tijdens de herstellingswerken van het lek wel een tijdlang zonder gas.





(SDVO)