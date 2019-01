Flink wat verkeershinder door ongeval op E403 in Ruddervoorde Siebe De Voogt

15 januari 2019

10u13 0 Oostkamp Het verkeer op de E403 richting Brugge is dinsdagmorgen aardig in de soep gedraaid door een ongeval in Ruddervoorde.

Even voor 8 uur gingen net voor de afrit in Ruddervoorde twee bestuurders te laat in de remmen voor een file die voor hen was ontstaan. Beide wagens reden elkaar langs achteren aan en kwamen tot stilstand op de linkerrijstrook. De chauffeurs kwamen met de schrik vrij, maar het takelen van hun auto’s nam wel wat tijd in beslag. Pas na 40 minuten kon de linkerrijstrook opnieuw vrijgemaakt worden voor het verkeer. Op dat moment was al een file van enkele kilometers ontstaan tot een flink stuk voor Torhout. Ook in de richting van Kortrijk was dinsdagmorgen flink wat hinder. Door een ongeval in Lichtervelde was het daar meer dan een halfuur aanschuiven.