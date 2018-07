Fietsster (72) aangereden, dader vlucht weg 24 juli 2018

02u36 0 Oostkamp Een 72-jarige fietsster uit Beernem is gisterochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Europarotonde bij het binnenrijden van Oostkamp.

B.V. reed op het rood gemarkeerde fietspad maar werd aangereden door een voertuig dat wou afslaan naar de Kapellestraat. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Voorbijgangers verwittigden de hulpdiensten. De mug-heli kwam overgevlogen en de brandweer plaatste een tent terwijl de dokters de vrouw reanimeerden. De helikopter landde op de rotonde die door de politie even helemaal afgesloten werd. Na een kwartier verzorging ter plaatse werd de vrouw uit Beernem met de mug-heli overgevlogen naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Ze liep bij het ongeval en de val zware verwondingen op. Na de vaststellingen werd de rotonde weer vrijgegeven. De politie speurde intussen de vluchtende aanrijder op. Gelet op het vele verkeer op de drukke rotonde waren er ook getuigen van het ongeval. "Op de rotonde hangt een ANPR-camera die het verkeer filmt dat vanaf de autosnelweg komt", legt commissaris Rudy Vanlerberghe uit. "Dat was ook de richting van waaruit de personenauto kwam. De wagen werd dus gefilmd. De autobestuurder kon vrij snel na het ongeval worden verhoord." Het bleek om een 65-jarige man te gaan uit Oostkamp. Er wordt onderzocht of de vrouw wel degelijk werd aangereden en er werd een verkeersdeskundige aangesteld. Het parket houdt in het midden of het werkelijk gaat om vluchtmisdrijf. Mogelijks merkte de man niets op. "Een vluchtmisdrijf veronderstelt dat de persoon die wegrijdt van de plaats van het ongeval zich bewust is van het feit dat hij betrokken was bij een ongeval. Nu is het nog te vroeg om daar al bepaalde uitspraken over te doen", meldt het parket. (JHM)