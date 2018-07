Fietsster (24) lichtgewond 04 juli 2018

In de Stationsstraat in Oostkamp werd maandagmorgen even na 7 uur een 24-jarige fietsster uit Oostkamp aangereden. Een 24-jarige automobilist uit Diksmuide merkte haar te laat op toen hij met zijn Dacia de rotonde aan de Post aan de Stationsstraat wilde oprijden. De twintiger reed de fietsster aan, maar de vrouw raakte door de aanrijding slechts lichtgewond. (SDVO)