In de Larestraat in Oostkamp werd dinsdagvoormiddag even voor 11 uur een 76-jarige fietser uit Zedelgem aangereden door een wagen. De 26-jarige bestuurder uit Zedelgem merkte de man te laat op toen hij links de Vliegweg wilde indraaien. De fietser kwam ten val en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde niet in levensgevaar. (SDVO)