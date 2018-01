Fietser gewond 23 januari 2018

In de Irisstraat in Oostkamp is zondagmiddag om 12 uur een 42-jarige fietser gewond geraakt. De man reed om nog ongekende reden tegen een geparkeerde wagen. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. (SDVO)