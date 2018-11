Fietser gewond 10 november 2018

In de Hertsbergestraat in Oostkamp is gistermorgen even voor 6 uur een 50-jarige fietser uit Oostkamp lichtgewond geraakt. De man reed op het fietspad en bleef haperen aan een overhangende boom, waardoor hij ten val kwam. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. (SDVO)