Fietser aangereden 07 juli 2018

Op het kruispunt van de Sint-Godelievestraat en Oedelemsestraat in Moerbrugge is donderdagnamiddag even voor 17 uur een 68-jarige fietser uit Oostkamp aangereden door een Audi A3. De man kwam ten val en werd lichtgewond overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. (SDVO)