Fietser aangereden 07 maart 2018

Op het kruispunt van de Kortrijksestraat en de Nieuwenhovelaan in Oostkamp is maandag om 7.30 uur een 58-jarige man uit Ruddervoorde op zijn elektrische fiets aangereden door de wagen van een 29-jarige bestuurster uit Oostkamp. De fietser hield geen zware verwondingen over aan het ongeval. (SDVO)