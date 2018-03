Fietser (70) botst tegen portier 28 maart 2018

In de Kapellestraat in Oostkamp is maandagnamiddag om 15.30 uur een 73-jarige man ten val gekomen met zijn elektrische fiets. De zeventiger botste tegen het openstaande portier van een 43-jarige bestuurster uit Oostkamp en smakte tegen het asfalt. Hij raakte lichtgewond, maar was van plan zelf een dokter te raadplegen. (SDVO)