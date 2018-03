Fietser (17) lichtgewond na aanrijding truck 28 maart 2018

02u46 0

In de Gaston Roelandtsstraat in Oostkamp werd gisterenmorgen om 8 uur een 17-jarige fietser uit Oostkamp aangereden door een vrachtwagen. De 56-jarige bestuurder uit Bredene reed in de richting van Brugge en wilde rechtsaf de Kanaalstraat inslaan. Hij merkte daarbij de fietser niet op. De jongeman kwam ten val en raakte lichtgewond. (SDVO)