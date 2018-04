Fanfare Sint-Cecilia houdt lenteconcert 06 april 2018

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Ruddervoorde houdt morgen haar jaarlijkse lenteconcert. Onder leiding van Stefaan Witdouck worden zowel klassieke muziek als popsongs gespeeld. Het concert start om 20 uur in de polyvalente ruimte van zaal Riderfort. Tickets kosten 8 euro en kunnen de avond zelf nog aan de deur gekocht worden. Kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen. Meer info via





fanfareruddervoorde@gmail.com of op het nummer 0476/55.81.43.





(SDVO)