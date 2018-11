Familienamiddag in De Valkaart tijdens 'In de Mix' 15 november 2018

In De Valkaart in Oostkamp vindt zondag de familienamiddag 'In de Mix' plaats. Tussen 14 en 17 uur kunnen kinderen samen met hun ouders en grootouders deelnemen aan een ruim aanbod van activiteiten onder het thema 'Iedereen beroemd'. Reuzengezelschapsspelen, een kussenparcours, muziekspeeltuin en yogasessies zijn maar enkele van de workshops die gehouden worden. In de rand van het evenement wordt om 16 uur een hall of fame voorgesteld: een wand met versierde sterren waarop bekende en minder bekende Oostkampenaren hun handtekening hebben gezet. De toegang tot 'In de Mix' kost 4 euro voor kinderen vanaf 3 jaar. Ouders en grootouders mogen gratis binnen tot 15.45 uur. Daarna betalen zij 2 euro. (SDVO)