Familie overleden opa (64) getuigt: “bompie was een levensgenieter. Plezier maken was zijn lang leven.” Mathias Mariën & Hans Verbeke

01 december 2018

16u36 3 Oostkamp Een 64-jarige man uit Wevelgem is in het ziekenhuis overleden nadat hij zaterdagmiddag aan de begraafplaats van Oostkamp werd opgeschept door een auto. Jean-Luc Vandenbroucke was op weg naar een basketbalmatch van zijn kleinzoon in het sportcentrum De Valkaart toen het ongeval gebeurde. “Bompie hield enorm van zijn kleinkinderen. Ook voor hen is dit een zware klap”, zegt zijn schoonzoon.

Het ongeval gebeurde even na 13 uur langs de Albrecht Rodenbachstraat in Oostkamp. Jean-Luc Vandenbroucke uit Wevelgem had zich net geparkeerd op de parking van de plaatselijke begraafplaats. Toen hij uitstapte en wou oversteken richting sporthal, werd de zestiger opgeschept door een aankomend voertuig. De 74-jarige bestuurder uit Oostkamp was even voordien wellicht onwel geworden en verloor de controle over zijn stuur. De voetganger werd aangereden en raakte levensgevaarlijk gewond. In de loop van de middag overleed de 64-jarige man aan zijn verwondingen. Ook de aanrijder, die pas meters verder tot stilstand kwam tegen enkele geparkeerde wagens, verkeerde in levensgevaar.

Match kleinzoon

Toen het noodlot toesloeg, was het 64-jarige slachtoffer op een zucht van de plek waar zijn kleinzoon, die bij KBBC Oostkamp speelt, het beste van zichzelf gaf op het veld. De tiener kreeg pas na de match het slechte nieuws te horen. “Het was niet uitzonderlijk dat opa aanwezig was op een wedstrijd”, zegt zijn schoonzoon. “Samen met zijn vrouw probeerde hij voor elk van ons tijd te maken. Hij kon het nooit verbergen hoe fier hij was op de prestaties van zijn kleinkinderen. Elke mooie beweging van zijn kleinzoon in het basketbal, de mooie tekeningen of kunstwerkjes van de kleindochter en de dolle fratsen van z’n jongste kleindochter deden zijn ogen glanzen van trots.” Het slachtoffer was nog niet zo heel lang op pensioen. “Hij werkte lange tijd in een bedrijf voor binnenhuisinrichting maar stapte toen over naar een bouwbedrijf waar hij meehielp in ruwbouwprojecten.” Het slachtoffer had een zoon (40) en een dochter (33). De kleinkinderen zijn respectievelijk 13 (de basketter), 11 en 1 jaar oud.

Passie voor LP’s

“Bompie was een levensgenieter. Plezier maken, was zijn lang leven. Maar hij stond ook altijd klaar om familie en vrienden te helpen. Sinds enkele jaren had hij een passie gevonden in het verzamelen van vinylplaten (LP’s). Hij schuimde rommelmarkten en beurzen af om hebbedingetjes op de kop te tikken. Niet weinig trots liet hij ons vervolgens z’n nieuwste aanwinst horen. De uitvaartplechtigheid van Jean-Luc Vandenbroucke vindt plaats in intieme kring. Over de omstandigheden van het ongeval bestaat nog geen absolute duidelijkheid. Het is wachten op het verslag van de parketdeskundige.